مجلس الوزراء: مدبولي سيلتقي نائب المستشارة الألمانية لبحث ملفات التعاون بين البلدين

كتب- محمد غايات:

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته إلى ألمانيا، عددا من المسئولين الألمان، في مقدمتهم نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية أولاف شولتس، لمناقشة ملفات التعاون الإنمائي، كما سيعقد لقاءات مع الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر، ومنها شركة "مرسيدس"، إلى جانب عدد من شركات تدوير القمامة.

وذكر المكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء - في بيان عقب مغادرة رئيس مجلس الوزراء متوجها إلى ألمانيا يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة- أن الزيارة تأتي أيضا للترويج لاستضافة مصر بطولة العالم لكرة اليد رجال 2021، وذلك على هامش حضوره فعاليات افتتاح الدورة السادسة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد رجال، التي تستضيفها ألمانيا والدنمارك خلال الفترة من 10 إلى 27 يناير الجاري.

وأضاف المكتب أن المشاركة رفيعة المستوي في فعاليات افتتاح البطولة، تأتي في إطار حرص القيادة السياسية للدولة على دعم مختلف أنشطة وبرامج الرياضة المصرية، ودعم جميع ملفات استضافة البطولات الرياضية العالمية الكبرى بشكل يليق باسم وسمعة وحضارة جمهورية مصر العربية، لما لذلك من آثار إيجابية كبيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والسياحية.

يذكر أن المنتخب الوطني لكرة اليد يشارك في النسخة الحالية من بطولة العالم في ألمانيا والدنمارك ويلعب بالمجموعة الرابعة مع كل من السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا.