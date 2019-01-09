حماية المستهلك: تجديد التعاقد مع "بي إن سبورت" عامين.. وانتهاء الأزمة

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن جهاز حماية المستهلك اليوم الأربعاء، تجديد التعاقد مع مجموعة قنوات (بي إن سبورت) الرياضية لمدة عامين وانتهاء أزمة بث قنواتها في مصر.

وأكد الجهاز -في بيان- أن قنوات (بي إن سبورت) تعمل حاليا في مصر، وانه أصبح بإمكان المشتركين مشاهدة القنوات حاليا بشكل اعتيادي.

كانت الشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) قد أعلنت أمس أن بث قنوات مجموعة (بي إن سبورت) قد توقف في مصر من جانب المجموعة نفسها، في أعقاب إعلان المجموعة وقف بثها التلفزيوني بمصر بشكل مفاجئ بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الشركة المصرية.

وقالت (CNE) عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك) إن بث القنوات المشفرة قد توقف من جانب المجموعة، وأنها ستعيد قيمة الاشتراك للمشتركين حال عدم عودة البث.

وكانت مجموعة (بي إن سبورت) قد قالت -في بيان أمس- إنها أوقفت بثها التلفزيوني في مصر بسبب عدم التوصل لاتفاق مع (CNE) من أجل توقيع صفقة جديدة، وأكدت أن خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى لا تزال مفعلة.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية أيدت في شهر سبتمر الماضي تغريم مجموعة قنوات (بي إن سبورت) 400 مليون جنيه، لمخالفتها المادة (8) من قانون حماية المنافسة.