رئيس الوزراء يستعرض خطة إدارة المخلفات الصلبة البلدية

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم اجتماعاً لإستعراض الإطار العام للخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من مسئولى وزارة التنمية المحلية.

وقالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن المنظومة الجديدة تتكون من عدة عناصر تشمل أعمال النظافة والجمع والفرز، والتى تتم فى المناطق الخدمية، وما يتبع ذلك من عمليات النقل إلى محطات الترحيل، ومنها إلى محطات المعالجة للمكونات العضوية لتعظيم الاستفادة منها، واستخلاص المرفوضات التى يتم التخلص منها ودفنها فى المدافن الصحية، بحيث يتم تخصيص مدفن صحى لكل 6 مناطق خدمية.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المنظومة الجديدة تتضمن عددا من البرامج التنفيذية منها العمل على إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، هذا إلى جانب إنشاء المزيد من المدافن الصحية الجديدة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن عرض المزيد من الفرص الاستثمارية فى هذا المجال لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيه، وذلك من خلال توفير حزمة من الحوافز الاقتصادية، والبرامج المتعلقة بدعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والبرامج الخاصة بتمويل عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع.

ونوهت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع إلى المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لزيادة حجم المشاركة المجتمعية والتوعية فيما يتعلق بإدارة وتطوير صناعة النظافة والمُخلفات، وذلك من خلال اطلاق العديد من الحملات الاعلامية والتوعية على مستوى احياء وقرى الجمهورية.

وفى ذات السياق أشار وزير الانتاج الحربى إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ 52 مصنعاً (63 خطا) لإعادة الاستخدام وتدوير المخلفات البلدية الصلبة وانتاج السماد العضوية على مستوى الجمهورية، إلا أنه يوجد عدد من بين تلك المصانع تحتاج إلى رفع كفاءتها، هذا إلى جانب إنشاء المزيد من المصانع الجديدة بما يخدم تطوير منظومة معالجة المخلفات وتغطية الكميات المتولدة منها.