"السياحة" تضع برنامج تدريب شامل للعاملين في الغوص والأنشطة البحرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية، عن إعداد برنامج تدريب شامل لجميع العاملين فى هذا النشاط وخاصة طاقم يخوت السفاري ومرشدي رياضة الغوص.

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة السياحة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ والتي من بينها الحفاظ على الحياة تحت الماء وعلى البر، كما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وحيث إن أحد أهم ركائز خطة الإصلاح الهيكلي هى رفع كفاءة العنصر البشري من أجل توفير منتج سياحي يليق بسمعة مصر.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيتم إلزام العاملين في هذا المجال بالحصول على هذا التدريب، وربط ذلك بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة لضمان إلمام جميع العاملين بمتطلبات الحفاظ على البيئة البحرية، وكذلك منع الممارسات الخاطئة مع السائح و الحياة البحرية.

وأوضحت أن التدريبات ستبدأ عن طريق غرفة الغوص المنتخبة، على أن يجرى تدريب عدد ١٥٠٠ شخص من العاملين بمراكب السفاري بجميع التخصصات، وكذلك ٤٥٠ من مرشدي الغوص لمدة يوم واحد على مدار ٣ اشهر بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري وحتى شهر مارس القادم، وذلك بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء على يد خبراء متخصصين في هذا المجال.

كما قامت الوزارة بالاتفاق مع غرفة الغوص بوضع مجموعة من الضوابط المنظمة للعمل فى مجال الغوص، وسيتم التواصل بين الجانبين تباعا لوضع هذه الضوابط فى اطار تنفيذى يتم تطبيقه بشكل مؤسسى ملزم لجميع العاملين فى هذا المجال، بما يضمن سلامة البيئة البحرية واتباع الارشادات السليمة والحفاظ على البيئة.​