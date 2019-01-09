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    "الهجرة" تستعد لإطلاق "إحياء الجذور 3" للجاليتين اليونانية والقبرصية من أستراليا

    04:28 م الأربعاء 09 يناير 2019
    "الهجرة" تستعد لإطلاق "إحياء الجذور 3" للجاليتين اليونانية والقبرصية من أستراليا

    السفيرة نبيلة مكرم

    كتب – أسامة عبدالكريم:

    تعقد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدًا الخميس، لقاء مع تيرانس كويك نائب وزير الخارجية اليوناني، وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة المغتربين، للبدء في استعدادات النسخة الثالثة من مؤتمر "إحياء الجذور".

    وتخصص هذه النسخة للاحتفاء بالجالية اليونانية والقبرصية من أصول مصرية المقيمين في أستراليا، المقرر لها في الربع الأول من عام 2019.

    وقالت وزيرة الهجرة، في بيان، الأربعاء، إن الجالية اليونانية والقبرصية من أصول مصرية تعد من أعرق وأكبر الجاليات المتواجدة في أستراليا، وهي جالية شديدة الارتباط بمصر عاطفيا ومعنويا، ويحرص أفرادها، الذي يقدر عددهم بعدة آلاف، على الحفاظ على العديد من العادات المصرية بل والاحتفال بالأعياد المصرية الأصيلة.

    نبيلة مكرم اليونان أستراليا تيرانس كويك

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