وزيرة الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لـ"بطولة إفريقيا"

كتب- أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء استعدادات الوزارة للتجهيز للتأمين الطبي لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي من المقرر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، بمشاركة 24 منتخباً إفريقياً، ومشجعيهم.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تنسق مع وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية في الدولة لمعرفة المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات البطولة، والفنادق والأماكن المقرر أن تضم المنتخبات الإفريقية المشاركة في "كأس الأمم"، ومشجعيها، بهدف تأمينها طبياً بشكل كامل.

وأشارت وزيرة الصحة إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة من مختلف الجهات بالوزارة، لوضع خطة التأمين الطبي لفعاليات البطولة بمختلف جوانبها حتى تقدم خدمة على أعلى المستويات العالمية للمشاركين بفعاليات البطولة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن "اللجنة"، تضم ممثلين عن هيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، ومديري مديريات الشئون الصحية في المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات "كأس الأمم الإفريقية".

وذكر " مجاهد"، في بيان، الأربعاء، أنه سيتم عقد غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للحكومة في رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع غرف عمليات الجهات المعنية لمتابعة فعاليات البطولة قبيل بدء فعالياتها، على أن يتم انعقاد غرف عمليات فرعية بمدريات الشئون الصحية بالمحافظات التي سيتم تنظيم البطولة بها.

ولفت مجاهد، إلى أن غرف العمليات ستتابع وترصد أية حالات مرضية سواء فردية أو جماعية بين الفرق المشاركة بالبطولة أو الوفود المشاركة في فعالياتها أو المشجعين، مع متابعة وتنسيق الجهود لنقلهم إلى أقرب منشأة صحية حال الحاجة لتلقى خدمات طبية، مع التأكد من تلقيهم أعلى درجات الرعاية الطبية.

وتابع مجاهد، أن "خطة التأمين"، ستتضمن إقامة عيادة طبية متخصصة في كل فندق من الفنادق التي تستضيف المنتخبات الإفريقية أو مشجعيها أو الوفود المشاركة بالبطولة.

وقال إن وزيرة الصحة وجهت، قطاع الطب الوقائي ممثل فى الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، بوضع خطط تفتيشية ورقابية للفنادق التي ستستضيف المشاركين بالبطولة، بهدف الاطمئنان لسلامة الأغذية والمشروبات المقدمة لهم، ضمن خطة الوزارة الدورية في هذا الشأن.

وشددت وزيرة الصحة، على أن كافة إمكانيات الوزارة ستسخر للاستغلال الأمثل لتأمين البطولة بما يضمن تنفيذ خطة طبية على أعلى المستويات، مؤكدة على ثقتها في قدرة الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والإداريين بالوزارة في مختلف المحافظات على تنفيذ أية خطط أو مهام يكلفون بها.

ونوه "مجاهد" إلى أن وزيرة الصحة، وجهت أيضا الحجر الصحي في مختلف المطارات بتكثيف جهوده الوقائية خلال فترة إنعقاد البطولة، كما ستنتشر سيارات الإسعاف بالقرب من الأماكن التي سيتواجد بها المشاركين بـ"البطولة".

وتابع أنه سيتم تحديد مستشفيات إخلاء ضمن "خطة التأمين الطبي"، لنقل أية حالات طارئ أو مرضية من "ضيوف مصر" خلال البطولة إليها، مع رفع درجة الاستعداد بتلك المستشفيات، والتأكد من توافر كافة احتياجاتها.