النائبة أمل زكريا تطالب برفع كفاءة الطرق

كتبت- ميرا إبراهيم:

وجهت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائبة محافظة البحيرة، الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ على الجهود المبذولة للنهوض بالدولة وتحقيق التنمية، كما وجهت الشكر لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور محافظ البحيرة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة، بشأن تدهور حالة الطرق الرابطة بين مدن وقرى محافظة البحيرة، مما يتسبب في حوادث مختلفة يوميا.

وقالت زكريا، إن هناك طرقًا داخلية متهالكة تربط بين دمنهور حتي الإسكندرية وبين كل مراكز البحيرة، ولم يتم صيانتها منذ 30 سنة، وهذه الطرق غير آمنة تماما وتتسبب في وقوع حوادث يوميا، ولابد أن يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة هذه الطرق، ويجب أن يتم الاهتمام بتطوير الطرق الداخلية مثل الطرق العامة.

وتابعت عضو مجلس النواب: "أتمنى رصد الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير وصيانة هذه الطرق".