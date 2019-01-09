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    حرس "الصيادلة" يغلق أبواب النقابة في وجه الأعضاء

    03:30 م الأربعاء 09 يناير 2019
    حرس "الصيادلة" يغلق أبواب النقابة في وجه الأعضاء

    نقابة الصيادلة

    كتب - أحمد جمعة:

    أغلق حرس نقابة الصيادلة، أبواب النقابة أمام أعضاء مجلس النقابة، خلال محاولتهم الدخول لعقد اجتماع المجلس اليوم الأربعاء.

    وحضر من جانب أعضاء المجلس: الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، والدكتور أحمد فاروق عضو المجلس، وجورج عطالله، ومحمد عصمت.

    ونشبت مشادات كلامية خلال محاولة أعضاء المجلس الدخول إلى مقر النقابة.

    وقال حرس النقابة إنه صدرت لهم أوامر بمنع دخول الأعضاء إلى داخل مقر النقابة.

    نقابة الصيادلة أحمد عبيد مشادات كلامية اجتماع الصيادلة

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