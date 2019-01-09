تفاصيل أزمة "أعتقد" لممثل وزارة النقل في "محلية النواب"

كتبت- ميرا إبراهيم:

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تأكيدات على التعاون بين اللجنة وكافة المسؤولين بالحكومة، من أجل الوصول لنتائج وحلول على أرض الواقع، لكافة الإشكاليات التي يتم طرحها من قبل النواب، دون أي تجاوزات أو تهكمات، في إطار تعاوني وفق الاختصاصات الموكلة للمجلس مع الحفاظ علي أوقات كافة المسؤولين الذين يحضرون للجنة.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الأربعاء، بحضور محافظ البحيرة، والمهندس أسامة فهمي، ممثل وزارة النقل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن أنشاء كوبري علي ترعة النوبارية بمركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، وفحص وصيانة كوبري عبد المجيد صالح علي ترعة النوبارية بمركز الدلنجات أيضا.

وقال ممثل وزارة النقل، أٍسامة فهمي، والذي يشغل رئاسة الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، إنه "يعتقد" أن كوبري عبد المجيد صالح على ترعة النوبارية، محل طلب الإحاطة، والمطلوب فحصه وصيانته، ليس في ولاية هيئة الطرق والكباري، ومن ثم أعمال الفحص والصيانة ليست في اختصاصه.

وعقب رئيس اللجنة المهندس أحمد السجيني: "حضرتك ممثل عن وزير النقل.. والبرلمان لا يخاطب هيئات.. ومن ثم لابد أن يكون الرد الخاص بالوزارة متضمنًا الولاية لهذا الكوبري، ولا يجوز التحدث بمنطلق الاعتقاد، ولكن بمنطق المعلومات الواضحة والصحيحة، وعليك التواصل مع الوزارة للتعرف على ولاية الكوبري ومن سيقوم بالأعمال اللازمة له".

وسمح رئيس اللجنة له بالتواصل مع الوزارة للوصول إلى المعلومات الصحيحة بشأن ولاية الكوبري، والمختص بأعمال الصيانة والفحص، فيما أكد النائب محمد الدامي، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن ولاية الكوبري تابعه للنقل النهري، ومن ثم المنوط بالأعمال، ومن ثم تكون في ولاية وزارة النقل.

وحاول النائب محمد الحناوي، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، المقاطعة، للنقاش القائم، دون الحصول على إذن للحديث في هذا الأمر، ليعقب على محاولة مقاطعته النائب أحمد السجيني، بأن المناقشة تتم وفق اللائحة، ولايجوز المقاطعة بهذه الطريقة، والحديث في اللجنة وفق اللائحة يتم بطلب الإذن، ومن ثم الحديث، إلا أن النائب الحناوي واصل الحديث، وهو الأمر الذي هدد على أثره رئيس اللجنة برفع الجلسة قائلا: "الحديث بدون إذن يكون محاولات لإفساد الاجتماع وهذا أمر غير مقبول إطلاقا".

وأوضح السجيني، أن الحوار في اللجنة لا يدار بالصوت العالي إطلاقا، واللجنة لم ولن تتجاوز في حق أي مسؤول إطلاقا، وهذا مبدأ يتم التعامل في إطاره، بالتوازي في الحفاظ على كرامة واختصاصات المجلس دون تعدٍ من أحد، مع الحفاظ على الصالح العام، والتعاون التام بين الجهات المختصة لتحقيق نتائج وحلول على أرض الواقع.

وهو ما اتفق معه النائب يسري الأٍسيوطي، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن ممثل أي وزارة يحضر للبرلمان لابد أن يكون مطلعًا على كل التفاصيل للرد على النواب بكل جدية، دون أي اعتقادات، لأن الجميع يعمل هنا من أجل المصلحة العليا، وهذا عرف قائم بلجنة الإدارة المحلية، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب أحمد سليمان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن إشكاليات الكباري لابد من الدعم والمساندة لها في محافظة البحيرة.

من ناحيته أوضح النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مصر في توقيت حساس لإحداث التنمية، قائلًا: "إحنا في مرحلة استرداد وطن وبناء بلد ونازلين في فترة إجازات، ونلتقي ببعضنا البعض ونفتح الكراسة، وبنشوف المشكلة فين بلغة الصنايعية، ومفروض كل مسئول حكومي يجي المجلس يبقي عنده رد واضح، مش مسئول زي المهندس أسامة يجيي يقول لنا "أعتقد"، لأني ممكن أقدم طلب إحاطة ضد وزير النقل وهو راجل محترم بسبب أن مندوبة بيقول لنا تحت قبة البرلمان "أعتقد" وليس لديه معلومة محددة".