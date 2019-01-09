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    وفد فرنسي يصل للإعداد لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون

    02:00 م الأربعاء 09 يناير 2019
    وفد فرنسي يصل للإعداد لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وفدًا من الرئاسة الفرنسية، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسئولين للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يزور القاهرة خلال الأيام القادمة.

    وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الوفد الفرنسي رفيع المستوى وصل على طائرة خاصة قادمة من باريس، وضم 14 فردا من الرئاسة الفرنسية، وأنهت السلطات إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من العاملين بالسفارة الفرنسية بالقاهرة. 

    يبحث الوفد الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة خلال الأيام القادمة، وكذلك خط سيره وتحركاته واللقاءات التي يجريها خلال زيارته.

    وكان السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتييه، قال إن هناك استعدادات مكثفة لدى جميع الجهات الفرنسية في مصر لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هامش منتدى الصحة الفرنسي المصري.

    مطار القاهرة وفد فرنسي فرنسا إيمانويل ماكرون ستيفان روماتييه

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