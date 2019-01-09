القصبي: مصر الدولة الوحيدة التي شهدت طفرة حقيقة في حقوق الإنسان

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك ثلاث مشاهد في مستهل العام الميلادي الجديد استطاعت مصر من خلالها لفت أنظار العالم إليها، وجميعها خلال حفل افتتاح أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الجديدة.

ووجه القصبي، تساؤلا للدول وبعض المؤسسات التي تتشدق بحقوق الإنسان ماذا قدمت لحقوق الإنسان؟ "في حقيقة الأمر أنكم تتشدقون بحقوق الإنسان لإخفاء جرائمكم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة التي شهدت طفرة حقيقة في مجال حقوق الإنسان ما لم تشهده أي دولة والصور والأحداث الأخيرة تؤكد صحة ذلك وخير دلاله على هذا الأمر.

وأضاف القصبي، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن أول مشهد لافتتاح رئيس الجمهورية لأكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الحديدة صورة تؤكد الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، ثم رحلة من المسجد للكنيسة لافتتاحها وسط المواطنين في مشهد عظيم يشير لمدى الحب والتقدير والعرفان لمجهودات القيادة السياسية على أرض الواقع.