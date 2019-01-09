براتب شهري 1500 يورو.. "البعثات": منح للحصول على الدكتوراه من فنلندا

كتبت-داليا شبل:

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات، التابع لوزارة التعليم العالي، منحًا لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه، تتراوح مدتها من 3 لـ9 أشهر، مع تقديم الجانب المانح منحة مالية شهرية مبلغ 1500 يورو، على أن يبدأ العام الدراسي بفنلندا في أواخر شهر أغسطس 2019.

وقال قطاع البعثات، عبر موقعه الإلكتروني، الأربعاء: "يشترط للتقدم للمنحة، أن يكون المرشح مصري الجنسية ومن معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين".

كما اشترط، ألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من ثلاث سنوات في أول سبتمبر 2019.

وتابع: "المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة، هي استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل، خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أي من المنح أو البعثات الأخرى، وكذلك ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية، ونسخة من خطة البحث، نسخة من السيرة الذاتية، وملخص رسالة الماجستير (باللغة الإنجليزية معتمدة من جهة العمل)".

وأضاف: "بجانب أصل شهادة اجتياز المرشح لـ 79 درجة توفيل دولي IBT أو 6.5 درجات في اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى، نسخة من شهادة البكالوريوس، ونسخة من تقدير سنوات الدراسة، نسخة من شهادة الماجستير (باللغة الإنجليزية ومعتمدة)".