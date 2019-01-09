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    "الصيادلة": توثيق التوقيعات الجديدة للمجلس بوزارة الخارجية

    01:38 م الأربعاء 09 يناير 2019
    "الصيادلة": توثيق التوقيعات الجديدة للمجلس بوزارة الخارجية

    نقابة الصيادلة

    كتب - أحمد جمعة:

    قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن مجلس النقابة وثق التوقيعات الجديدة للمجلس في وزارة الخارجية، بعد حكم القضاء الإداري بوقف نقيب الصيادلة محيي عبيد.

    وأضاف عبيد، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن المجلس أبلغ الجهات الأمنية بعقد اجتماع مجلس النقابة اليوم داخل مقر النقابة بجاردن سيتي.

    وأوضح أن أحد منتحلي صفة وكيل النقابة حرر محضرا يزعم محاولتنا دخول النقابة بالقوة على غير الحقيقة.

    أحمد عبيد نقابة الصيادلة نقيب الصيادلة وزارة الخارجية القضاء الإداري

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