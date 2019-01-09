أنيسة حسونة تطالب بوضع خطة تسويق لبطولة الأمم الأفريقية

كتبت- ميرا إبراهيم:

أبدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، سعادتها بفوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، مؤكدة أن أجواء البطولات العالمية غابت عن الدولة المصرية منذ فترة طويلة، وعودتها الآن تأكيد على استعادة مكانة الدولة والاعتراف بأمنها من قبل دول العالم.

وقالت حسونة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه الأجواء التي تجلب معها البهجة للشعب المصري، فرصة قوية لعودة الجماهير إلى الملاعب، بما يصب في النهاية في تحسين مستوى الكرة في مصر، وزيادة الحماس والتنافس بين الفرق والأندية المصرية.

وأوضحت ضرورة وضع خطة تسويق قوية من قبل الدولة المصرية، تضمن الاستفادة القصوى من التنظيم في مجالات السياحة والاقتصاد وغيرها، للاستفادة من آلاف الجماهير التي ستأتي لدعم فرقها.