حققت مطالبهم.. "القوى العاملة": فض اعتصام 630 عاملًا بإحدى شركات الشرقية

كتب- أسامة عبدالكريم:

نجحت وزارة القوى العاملة، في فض اعتصام 630 عاملاً بشركة التوفيق لصناعة البلاستيك في محافظة الشرقية.

وحسب بيان، الأربعاء، انتقلت مديرية القوى العاملة بالمحافظة لمقر الشركة؛ للوقوف على مطالب العاملين التي تمثلت في زيارة الأجور، وجرى التفاوض مع العمال وإدارة الشركة حيال مطالبهم.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة لعلاقات العمل، أوضح أن إدارة الشركة منحت جميع العاملين علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الشامل، كما جرى زيادة الأجور من 1400 إلى 1800 جنيه، وبالنسبة للعمال الذين مضى على تواجدهم بالشركة من سنتين إلى ثلاث سنوات سيتم زيادة أجورهم من 150 إلى 200 جنيه، بخلاف العلاوة الدورية، وجرى فض الاعتصام، وانتظام العمل بالشركة.