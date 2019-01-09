قادرون على تنظيم البطولة الأفريقية.. غرفة السياحة تعلن استعدادها لاستقبال الجماهير

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، استعدادها لاستقبال الجماهير التي تساند منتخبات بلادها في بطولة كأس الأمم الأفريقية المرتقبة في مصر منتصف العام الجاري، موضحة أن جميع الفنادق قادرة على استيعاب الجماهير القادمة إلى مصر".

وقال علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إن فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية فرصة قوية لتنشيط السياحة إلى مصر خاصة السياحة الأفريقية التي تتميز بأسواقها الواعدة، وتعتبر بمثابة رسالة قوية للعالم بأمن واستقرار مصر.

وأوضح المانسترلي، في بيان، أن جميع الفنادق السياحية المصرية مستعدة وجاهزة لاستقبال المشجعين من مختلف الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية وغير الأفريقية، موضحا أن البنية التحتية للمدن المصرية وخصوصا محافظة الإسكندرية جاهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة الوافدة لمصر لمتابعة البطولة.

وأضاف، أن تنظيم بطولة أمم أفريقيا في مصر سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة بشكل عام والرياضة بشكل خاص وسيفتح المجال لتنظيم وإقامة البطولات الرياضية المختلفة على أرض مصر.

من جابه، قال صبري راغب، عضو مجلس إدارة شعبة الفنادق والغرف السياحية، إن مصر من أعلى دول الشرق الأوسط في البنية التحتية للفنادق، حيث نمتلك العديد من الفنادق التي تجعلنا قادرين على تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأضاف راغب، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن تصنيف الفنادق في مصر من 3 إلى 5 نجوم، وجميعها قادرة على استيعاب جماهير المنتخبات القادمة إلى مصر، موضحا أن مصر وصلت لرقم 16 مليون سائح زاروا مصر في 2010، وعلينا مضاعفة العمل على جميع القطاعات والجهات، لأن دي مش قيمة مصر السياح.

كان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم أعلن فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامته على استادي الإسكندرية وبرج العرب، ويعد ستاد الإسكندرية أحد أقدم الملاعب بمصر.

وهنأ الخبير السياحي، سامح عبدالمنعم، الشعب المصري بفوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية قائلا: "مبروك لمصر التنظيم ٢٠١٩.. مصر الأمن والأمان".

واعتبر عبدالمنعم تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية رسالة للعالم بأن مصر آمنة وحكوماتها تحظى بتأييد شعبي يعمل على إظهار الدولة المصرية بصورة جيدة، بالإضافة إلى أن البعثات والفرق الرياضية التي ستأتي إلى مصر من أجل المشاركة في تلك البطولة ستجعل هناك رواجًا سياحيًا للمحافظات التي ستقام عليها البطولة.