طوبة يبدأ اليوم.. ثلوج وبرودة والأرصاد تنصح بالملابس الثقيلة

"قبل ما تدفع فلوس الشقة".. 8 خطوات تحميك من النصب العقاري

كتب- محمد نصار:

يبدأ اليوم الأربعاء، شهر "طوبة"، والذي يعد الأكثر برودة على الإطلاق، بحسب ما ذكر محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التابع للهيئة العامة للإرصاد الجوية.

وقال شاهين، لمصراوي، الأربعاء، إن موجة الطقس السيئ مستمرة خلال شهر "طوبة"، والذي يوافق شهر يناير من العام الميلادي، موضحًا، أن هذه الفترة من أبرد شهور العام على الإطلاق.

وأوضح مدير مركز التنبؤات التابع لهيئة الأرصاد، أن الفترة المقبلة تشهد نشاطًا في حركة الرياح خاصة على المناطق المكشوفة، الأمر الذي ينتج عنه اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ما يستوجب تجنب الأنشطة البحرية خلال هذا الشهر قدر الإمكان.

وتابع محمود شاهين: "هناك فرص لتساقط الثلوج في عدد من المناطق خاصة على السواحل الشمالية لكنها تكون خفيفة بخلاف ما تتعرض له عدد من الدول المجاورة".

وأضاف أن ما يقلل من موجات الثلوج في مصر خلال شهر يناير الجاري الموقع الجغرافي الذي تتميز به مصر، والبحر المتوسط يقلل من نسبة البرودة للموجات المقبلة من أوروبا.

وطالب محمود شاهين، المواطنين بأهمية استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة؛ أثناء الموجات البادرة التي تضرب أنحاءً مختلفة من المحافظات.