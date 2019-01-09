وزير التنمية المحلية يلتقي سفير الصين بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، سفير الصين بالقاهرة سونج أقواه، والوفد المرافق له بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء سبل دعم أوجه التعاون بين البلدين خاصة في مجالات التنمية المحلية ودعم اللامركزية وزيادة معدلات التنمية في المحافظات والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالمستوي المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الصينية وما شهدته من إنجازات في مختلف المجالات والشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين البلدين بفضل التنسيق والتشاور الدائم المستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني تشي جين بينج.

كما أشاد الوزير، بالدور المحوري لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع الوزارات المعنية بالحكومة لدعم جهود التنمية في كافة المدن والقرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد شعراوي، اهتمامه بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة والوحدات المحلية وقيادات العمل التنفيذي بالمحافظات خاصة في مجال تطبيق اللامركزية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، اهتمام الحكومة بالتوسع في تطبيق اللامركزية بالمحافظات خلال الفترة الحالية وزيادة ذلك عقب إقرار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب.

وأشار محمود شعراوي، إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من تجارب الصين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، لافتًا إلى ضرورة تبادل الوفود لنقل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال والتعاون بين المراكز التدريبية المتميزة في الصين ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وأكد مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بنشر فكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين كافة الشباب بالمحافظات وذلك لدوره التنموي المهم لدعم الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص عمل وتقليل معدلات البطالة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تنسق مع وزارة البيئة والجهات المعنية بالدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من التجربة الصينية في هذا المجال الهام، مع ترحيبها بالشركات الصينية العاملة في مجال المخلفات الصلبة للاستثمار في هذا المجال في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية خلال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة.

كما أكد الوزير، ترحيب مصر بالسياحة الصينية واهتمام الحكومة بزيادة عدد السياح الصينين إلى كافة المقاصد السياحية، مشددًا على أهمية اتفاقيات التوأمة بين المدن المصرية والصينية لدعم أواصر العلاقات بين المدن في البلدين وتبادل الخبرات والمعارف وفتح آفاق اقتصادية وتنموية.

وقدم السفير سونج أقواه، التهئنة إلى الوزير بمناسبة توليه المنصب، معربًا عن خالص تمنياته بنجاحه في تحقيق التقدم وتحسين كافة الخدمات للمواطنين بالمحافظات.

وأشار السفير الصيني، إلى العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والصين في مختلف المجالات والتعاون القائم في إطار التنمية المحلية ومن خلال التؤامة بين المدن الصينية ونظيرتها المصرية.

وأشاد السفير سونج أقواه، بما حققته مصر مؤخرًا من نجاحات في عدد من المجالات والقطاعات وعلى رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والأمن، مشددًا على دعم بلاده لجهود الحكومة المصرية في مجالات التنمية على مختلف الأصعدة.