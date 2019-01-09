وزير الرياضة يغادر إلى ألمانيا لحضور افتتاح مونديال اليد

كتب- طه عبيد:

غادر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، متوجها إلى ألمانيا؛ لحضور افتتاح بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها ألمانيا والدانمارك، ومقرر انطلاقها غدا الخميس.

ومن المقرر أن يحضر وزير الرياضة مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد الأولى في المونديال أمام منتخب السويد، الجمعة المقبل.

ويلعب المنتخب الوطني مبارياته على صالة "رويال أرينا" في كوبنهاجن عاصمة الدانمارك، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات: السويد والمجر وقطر والأرجنتين وأنجولا.

ويبدأ المنتخب مبارياته بمواجهة السويد في التاسعة والنصف مساء الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة"، وفي مبارياته الثانية يواجه المنتخب القطري في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، والمباراة الثالثة أمام الأرجنتين في السابعة مساء الاثنين 14 يناير، والرابعة أمام المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.