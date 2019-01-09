أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

فتح بوغازي "الإسكندرية والدخيلة" بعد تحسن الأحوال الجومائية

10:48 ص الأربعاء 09 يناير 2019
فتح بوغازي "الإسكندرية والدخيلة" بعد تحسن الأحوال الجومائية

أرشيفية

كتب- أحمد نجيب:

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في العاشرة والثلث من صباح اليوم الأربعاء، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وحسب بيان، اليوم، بدأت إدارات الميناء المختصة فورًا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها والبالغ عددها 53 سفينة.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

رضا الغندور ميناء الإسكندرية تحسن الأحوال الجومائية سرعة الرياح

الخبر التالى:

وزير الرياضة يغادر إلى ألمانيا لحضور افتتاح مونديال اليد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان