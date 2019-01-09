سفير مصر بييروت يعرب عن أمله فى إنعقاد لجنة الصداقة البرلمانية في أقرب فرصة

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب السفير نزيه النجاري سفير مصر ببيروت عن أمله في أن تنعقد لجنة الصداقة البرلمانية المصرية اللبنانية في أقرب فرصة ممكنة لإطلاق عجلة التعاون بين الجانبين على النحو الذي يتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلديّن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه النائب في البرلمان اللبناني نعمة افرام رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع مصر بمشاركة السفير نزيه النجاري سفير مصر في لبنان، وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية من الجانب اللبناني، تقدمهم النائب ووزير الزراعة غازي زعيتر، والنائبة بهية الحريري رئيسة كتلة تيار المستقبل، فضلاً عن النواب محمد الحجار وبكر الحجيري وعدنان الطرابلسي.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفى اليوم الاربعاء - أن السفير النجاري، أكد أهمية هذا اللقاء باعتباره فرصة هامة لبحث سبل تطوير التعاون في قطاعات مختلفة لتعزيز مصالح الشعبيّن، والاستفادة من الخبرات الكبيرة القائمة لديهما للنهوض باقتصاد البلديّن في ظل ظروف إقليمية دقيقة تمر بها المنطقة العربية، وذلك على ضوء التنوع الذي تتسم به عضوية اللجنة التي يشارك فيها نواب بارزون من القوى السياسية اللبنانية المختلفة.

من ناحيته.. عبر النائب نعمة افرام والنواب أعضاء اللجنة عن طموحاتهم الكبيرة في أن تُحقق اللجنة تقدماً ملموساً على صعيد العلاقات بين مجلسي النواب في مصر ولبنان، والعلاقات بين البلديّن بشكل عام.