حدث ليلًا| توجيهات من الرئيس لوزير الكهرباء.. والطقس السيء يضرب المحافظات

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحداثًا مختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

3 توجيهات من السيسي لوزير الكهرباء

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

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السيسي يوجه بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات الصغيرة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل، موجهاً بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة حجم المشروعات وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن.

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متداول| الخفافيش تهاجم سكان 6 أكتوبر.. ووزارة البيئة تعلق

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فيديو يظهر انتشار الخفافيش في الحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، وهو ما فسره الدكتور أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمحميات بوزارة البيئة، بأنها غير مؤذية.

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"بلاغ في الميدان".. تفاصيل استنجاد سائق بخدمة مرورية لفحص "عبوة الأوبرا"

فوجئت الخدمات المرورية المعينة لتأمين ميدان الأوبرا بمنطقة وسط القاهرة، بسائق تاكسي يهرول ناحيتها مستنجدًا بها بعد عثوره على كيس بلاستيك بداخله عبوة موصلة بأسلاك كهربائية تشبه العبوات الناسفة.

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السيطرة على حريق بمقر السفارة المصرية في الجزائر

شب حريق محدود في مقر السفارة المصرية بالجزائر، مساء أمس الثلاثاء، أدى إلى احتراق المحولات الكهربائية بالسفارة.

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وزير الآثار: معرض "توت عنخ آمون" في باريس يستمر 6 شهور

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الشغف الفرنسي بالتاريخ والحضارة والتراث يحظى بمكانة كبيرة في قلوب وعقول الفرنسيين.

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شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية للمواطنين: "الوقت مناسب للشراء"

قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الوقت الحالي هو أفضل وقت ملائم لشراء السيارات.

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سامح شكري: نرفض محاولات إيران التوسع داخل المحيط العربي والخليجي

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن العلاقات بين مصر ودول الخليج تؤكد التوافق والتفاهم المشترك بين القيادات السياسية ما يجعل الترابط بين هذه الدول مثال يحتذى به.

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والد الشهيد مصطفى عبيد: "طلبت منه رفض العمل بالمفرقعات فقال لي هذه رغبتي"

قال اللواء عبيد محمود، والد الرائد مصطفى عبيد الذي استشهد في أثناء تفكيكه عبوة ناسفة في عزبة الهجانة بمدينة نصر، إن نجله كان يعشق عمله رغم المخاطر التي كانت تهدد حياته بحكم هذا العمل.

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فيديو صادم.. لحظة دهس أتوبيس مدرسة لـ"طفلة أكتوبر"

رصدت كاميرات المراقبة بنطاق الحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر لحظة دهس سائق أتوبيس مدرسة خاصة لطفلة لا تتعد الـ3 سنوات، ما أسفر عن وفاتها.

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الأرصاد: 3 محافظات شهدت سقوط ثلوج.. وموج البحر وصل لـ5 أمتار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد انخفاضا في درجات الحرارة منذ الأحد الماضي، لافتاً إلى أن هناك نشاطا للرياح ما يعمل علي زيادة برودة الطقس.

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"الغرف السياحية": نمتلك أفضل الفنادق بالشرق الأوسط وقادرون على تنظيم "أمم إفريقيا"

أكد صبري راغب، عضو مجلس إدارة شعبة الفنادق والغرف السياحية، أن مصر من أعلى دول الشرق الأوسط في البنية التحتية للفنادق، حيث نمتلك العديد من الفنادق التي تجعلنا قادرين على تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019.

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الخارجية تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد منح تأشيرة العمل للدول الأوروبية

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الالتزام بقواعد منح تأشيرة العمل للدول الأوروبية.

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بقنابل الغاز... قوات الأمن السودانية تفرق أكبر مظاهرة شهدتها البلاد

قال شهود إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في مدينة القضارف بشرق البلاد، في واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

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الشيوخ الأمريكي يعرقل التصويت على مساعدات لإسرائيل وعقوبات على سوريا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، ليل الثلاثاء/الأربعاء، ضد إجراء من شأنه السماح بتقديم مساعدات أمنية سنوية لإسرائيل وتوسيع العقوبات على الحكومة السورية، وذلك احتجاجا من الديمقراطيين على استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة.

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صحف سعودية وبحرينية تتعرض لهجوم إلكتروني إيراني

قالت صحف سعودية وبحرينية، أمس الثلاثاء، إن مواقعها الإلكترونية تتعرض لهجمات من قبل قراصنة إنترنت مرتبطين بإيران وميليشيات الحوثي الموالية لها.

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تحرير مواقع استراتيجية بمديريات محافظة الجوف اليمنية

حررت قوات الجيش اليمني، مواقع استراتيجية جديدة في مديرية "خب والشعْف" بمحافظة الجوف، عقب معارك ضارية خاضتها ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران.

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إصابة 3 فلسطينيين بالمطاط وآخرين بالغاز في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي برام الله

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المغلف بالمطاط آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء.

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حماس: اعتقال 45 متهما بالتخابر لصالح إسرائيل في غزة

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة "حماس" في غزة مساء الثلاثاء، اعتقال 45 فلسطينيا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل في القطاع.

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الرئيس اليمني يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات عملية السلام

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أمس الثلاثاء، مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مستجدات عملية السلام وما يتصل منها بتطبيق بنود اتفاق استوكهولم.

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ألمانيا: مستعدون لاستقبال 50 لاجئًا عالقين بسفينتين قبالة ساحل مالطا

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، استعداد بلاده لإستقبال نحو 50 لاجئا عالقين على ظهر سفينتين بالبحر المتوسط.

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نائب ترامب: لدينا حالة طوارئ حقيقية على حدود المكسيك ويجب بناء الجدار

حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من خطورة الأوضاع على الحدود الجنوبية لبلاده، مؤكدا حاجة الولايات المتحدة إلى بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

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