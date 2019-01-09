"النواب": محمد صلاح رفع اسم مصر عالميا بتتويجه أحسن لاعب بأفريقيا للمرة الثانية

القاهرة - (أ ش أ):

هنأ المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، النجم العالمى محمد صلاح والشعب المصرى بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتتويج نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح كأفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2018 للمرة الثانية على التوالى، حيث قام بتسليمه الجائزة جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا.

وقال حسب الله - في بيان صحفي - إن النجم المصرى العالمى محمد صلاح يستحق الفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية لأنه أسعد محبى كرة القدم فى العالم، مؤكدا أن اللاعب الموهوب الخلوق صلاح رفع اسم وعلم مصر عاليا خفاقا عربيا وأفريقيا وعالميا.

وكان محمد صلاح قد تفوق فى سباق التتويج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا على السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول الإنجليزي، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.

حصد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى جائزة جديدة تضاف إلى سلسلة الجوائز الفردية التى حصل عليها منذ انضمامه لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وكان قد توج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للمرة الأولى فى مسيرته العام الماضى بعدما تفوق على ساديو مانى وأوباميانج، وتواجد محمد صلاح ضمن القائمة النهائية للمرشحين لحصد الجائزة للعام الثانى على التوالى.

أما ساديو مانى فتواجد فى القائمة النهائية للعام الثالث على التوالى بعدما حل ثالثًا فى 2016 وثانيًا فى 2017، ساعيًا لحصد الجائزة للمرة الأولى فى مسيرته، بينما تواجد أوباميانج للمرة الخامسة تواليًا ليعادل رقم الأسطورة الإيفوارية يايا توريه ونجم الوسط الغانى مايكل إيسيان.