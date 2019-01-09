اليوم.. لجنة الإدارة المحلية تعقد 3 اجتماعات وتناقش 23 طلب إحاطة​

(مصراوي):

تعقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، 3 اجتماعات لمناقشة 23 طلب إحاطة، تتعلق بمشكلات البحيرة، وبحضور محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة.

وتناقش اللجنة، طلبا إحاطة مقدمين من النائب محمد الدامي، حول إنشاء كوبري على ترعة النوبارية أمام نزلة مؤسسة البستان بمركز ومدينة الدلنجات، للربط بين الطريق الصحراوي والطريق الزراعي، وبشأن فحص وصيانة كوبري عبدالمجيد صالح، على ترعة النوبارية بمركز الدلنجات بالبحيرة.

وتستعرض طلبا إحاطة مقدمين من محمد سعد تمراز، حول عدم استكمال كوبري كفر الدوار، بمدخل مدينة كفر الدوار أمام قرية بردلة والموصل إلى السعرانية، وبشأن ضيق مداخل قرية البسلقون وتوابعها وقرى بردلة وتوابعها، وصولًا إلى قرى سيدي غازي، على طريق مصر إسكندرية الزراعي، بالإضافة إلى طلب إحاطة بشأن تدهور حالة الطرق الرابطة بين مدن وقرى محافظة البحيرة، مما يتسبب في حوادث مختلفة يومياً، وطلب إحاطة بشأن عدم توجيه أي منح أو اعتمادات مالية للصندوق الاجتماعي لرصف بعض الطرق الملحة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتناقش طلب إحاطة بشأن الموافقة على رصف طرق (المحمودية- دمنهور، المحمودية-الرحمانية، سندارينا، المروحة)، وطلب إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الدعم المالي للوحدة المحلية لمدينة إدكو لإعادة رصف العديد من الشوارع الداخلية الرابطة بين المناطق المكونة لمدينة إدكو – محافظة البحيرة.

ويتناول الاجتماع، مناقشة طلب إحاطة بشأن إنشاء وحدات محلية بقرى الجعار بوادي النطرون، وأبو العطا والشجاعة وآدم بأبو المطامير – محافظة البحيرة، وطلب إحاطة بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية البسلقون، وأخرى بقرية زهرة، وطلب إحاطة بشأن تضرر أهالي قريتي منشية عامر ومنشية ناصر بمركز ومدينة بدر من ارتفاع أسعار تقنين المساكن المقيمين بها منذ عام 1954.

وتستعرض اللجنة، طلبي إحاطة بشأن ما تعانيه مدينة إدكو بمحافظة البحيرة من شروط قيود الارتفاع في ظل عدم إمكانية التوسع في المدينة إلا بشكل رأسي لانعدام وجود ظهير صحراوي لتلك المدينة، واعتماد مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذ مشروع متكامل للنهوض بالبنية الأساسية بمدينةإدكو – محافظة البحيرة، وطلب إحاطة بشأن عدم إنشاء مجمع الخدمات الإدارية بمركز أبو حمص، وطلب إحاطة بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لتجميل كورنيش المحمودية بمحافظة البحيرة، وإنشاء بوابات لمدخل المدينة وعمل حواجز على ضفاف ترعة المحمودية، وطلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ عمل أسوار بجانبي طريق ترعة المحمودية – محافظة البحيرة.