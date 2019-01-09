اليوم.. انطلاق المؤتمر الثالث لقسم المخ والأعصاب بمدينة نصر

(مصراوي):

ينطلق اليوم، المؤتمر الثالث لقسم المخ والأعصاب بمستشفى مدينة نصر، التابع لهيئة التامين الصحي، تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتورة سهير عبد الحميد، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض العصبية وجراحة المخ والاعصاب برئاسة الدكتور محمود هارون، وسكرتير عام الجمعية الدكتور ماجد عبد النصير وبالتعاون أيضًا مع قسم الطب النفسي والمخ والأعصاب عين شمس برئاسة الدكتور هاني عارف.

وقال الدكتور أحمد بسيوني رئيس القسم بالمستشفى، وأستاذ مساعد الأعصاب، إن المؤتمر سيركز هذا العام على ما تم إنجازه في علاج جلطات المخ، لافتًا إلى أن المستشفى استقبلت أكثر من 12 ألف مريض خلال عام 2018، وتم حجز ٢٥٠٠ في وحدة السكتة الدماغية التي تتكون من عشرة أسرة بجانب القسم الداخلي المكون من 18 سريرًا، وتم استخدام عقار الاكتليز في إذابة 8٠ حالة جلطة في المخ بجانب حالات القسطرة التداخلية.

وأكد بسيوني، حسب بيان أمس الثلاثاء، أن المستشفى وفرت العقار والقسطرة التداخلية على نفقة الدولة بجانب دخل منظومة التأمين الصحي.

وأكد رئيس قسم المخ والأعصاب، أن المؤتمر سيكون فيه جزء توعية عن الوقاية من الجلطة الدماغية من خلال الاقلاع عن التدخين، والأكل الصحي، وكيفية التشخيص السريع والعلاج ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للجلطات.