اليوم.. الأوبرا تحتضن احتفالية بمناسبة ذكرى "رواد الفن المصري"

(مصراوي):

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى "رواد الفن المصري" شيخ الملحنين زكريا أحمد وشاعر الشعب بيرم التونسي تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال، وإشراف الأستاذ فارس عبد المنعم في السابعة مساءً.

ومن المقرر أن تُقام الاحتفالية بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور تهاني زكريا أحمد نجلة "شيخ الملحنين"والمستشار محمود بيرم التونسي حفيد "شاعر الشعب"، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، والموسيقار الكبير منير الوسيمي نقيب الموسيقيين الأسبق، والدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون والشاعر الكبير محمد بهجت.

كذلك من المقرر مشاركة الفنان القدير خالد الذهبي والمطربة الكبيرة عزة بلبع والفنانة عزة لبيب، والموسيقار الدكتور جمال نوفل، والفنان التشكيلي الدكتور جمال الموجي وكوكبة من المثقفين والفنانين.