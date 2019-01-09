أمين "بحوث البترول" يشارك في تأهيل كوادر وزارة البترول التشادية

كتب- محمد صلاح:

ألقى أسامة عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للأمانه العامة بمعهد بحوث البترول المصري، محاضرة تعريفية للدفعة الثالثة من كوادر وزارة البترول التشادية، لتأهيلها وإعدادها للدخول لسوق النفط التشادي، ضمن الإتفاقية المبرمة مع وزارة البترول التشادية.

وتضمنت المحاضرة العديد من المحاور التي تشمل النظام المالي والمصرفي في المؤسسات البترولية وإدارتها وزيادة كفاءتها وتأثيرها على قطاع النفط، كما شملت الفرق بين نظام التمويل المحاسبي ونظام البرامج والأداء، و كيفية تقسيم الموازنة العامة إلى أبواب وتكويدها والفرق بين الموازنة التقديرية والميزانية الفعلية.

وعلى هامش هذه الدورة التقي "عبد الحليم" بمساعد وزير البترول التشادي لشئون المالية ومساعديه الذين أشادوا وأبدوا إعجابهم بإمكانيات المعهد المتقدمة و الفائقة بشكل عام و بالدورة التدريبية بالأخص لاحتوائها على عده محاور يمكن تطبيقها علي قطاع النفط التشادي،كما أشادوا أيضا بتوفير كل اللوجستيات التي تساهم من وصول المعلومات بشكل جيد.

وأعرب رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بمعهد بحوث البترول المصري عن سعادته بهذا التعاون المثمر الذي يأتي في إطار انفتاح مصر على القارة الإفريقية وحرصها على مواصلة تعزيز علاقتها بدول القارة في كافة المجالات.