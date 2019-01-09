ناشدت السيسي عبر مصراوي.. وزير التعليم العالي يسلم شهادة ميلاد للعالمة ساقطة القيد

القاهرة – (مصراوي):

تصوير- إسلام فاروق:



بعد أيام من نشر قصتها عبر موقع مصراوي، ومناشدتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، سلّم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، اليوم، الدكتورة إحسان محمود حلمي عالمة الذرة ساقطة القيد، شهادة ميلادها.

كانت الدكتورة إحسان استغاثت بالرئيس السيسي، بعد أن ظلت أربع سنوات تحاول مع الموظفين للحصول على أي ورقة رسمية تثبت مصريتها، رغم أنها ولدت في مصر وتعلمت في جامعة القاهرة وكرمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والعالم الراحل مصطفى مشرفة، ولكنها اكتشفت بعد عودتها من الولايات المتحدة بأنها "ساقطة قيد" في دفاتر وأوراق السجل المدني.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار - أثناء تسليم العالمة شهادة ميلادها -: انزعجت جدا عندما تلقيت الخبر عبر موقع مصراوي، و"قلت إزاي يكون في عالمة ذرة مصرية أفنت حياتها في العلم والبحث العلمي.. ويكون في النهاية مفيش التكريم ومفيش الواجب اللي مفروض الدولة تقوم به، حتى لو عاشت أغلبية عمرها برة لكن في النهاية هي مصرية".

وتابع الوزير: "تواصلت مع اللواء مصطفى العدوي في إدارة الجوازات والهجرة، ورغم أن هذا ليس من تخصص المصلحة إلا أنه وعد بالتواصل مع إدارة الأحوال المدنية، وابتدينا نمشي في خيوط منها الأقارب والإخوات ومحل ميلادهم، وبالفعل وصلنا لمعلومات وابتدينا نتعاون مع الجهات في أسيوط علشان يبحثوا في كم كبير من السجلات لإثبات محل وتاريخ ميلاد الدكتورة إحسان، وتم هذا بالفعل بشهادة ورقية، وكان لا بد من دخول البيانات كلها على الحاسب الآلي لإصدار شهادة إلكترونية اللي فيها الرقم القومي".

واختتم الوزير قائلا: "أقل شيء أننا أكون موجود النهاردة علشان نقول رسالة مهمة جدا إن أي إنسان بيدي لبلده ويحط بصمة وبيقول كلمة مصر في أي حتة الدولة متنساهوش أبدا في كل المحافل والأوقات".

وأعربت العالمة المصرية إحسان محمود عن شكرها للوزير لتدخله وحل هذه المشكلة، قائلة: "فخر لي أني أكون مصرية".