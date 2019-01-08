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    غدًا.. مجلس الصيادلة يجتمع لبحث موقف النقابة بعد حبس "عبيد"

    11:30 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    غدًا.. مجلس الصيادلة يجتمع لبحث موقف النقابة بعد حبس "عبيد"

    محي عبيد

    كتب - أحمد جمعة:
    دعا الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، والقائم بأعمال النقيب، مجلس النقابة العامة؛ لعقد اجتماع ظهر غد الأربعاء.

    ويأتي الاجتماع لبحث وضع النقابة الحالي في ظل الأحكام القضائية الأخيرة، واجبة النفاذ، ضد نقيب الصيادلة الموقوف محي عبيد.

    ويناقش الاجتماع ملف الانتخابات المقرر إجرائها مطلع مارس المقبل، وكذلك التمكين من دخول مقر النقابة بجاردن سيتي بعد التقدم بطلب إلى قسم الأزبكية بتنفيذ حكم القضاء الإداري بأحقية أعضاء مجلس النقابة في تولي مناصبهم وإيقاف النقيب.

    عصام عبد الحميد نقابة الصيادلة مجلس الصيادلة محي عبيد

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