غرفة السياحة: جاهزون لاستقبال مشجعي بطولة الأمم الافريقية

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال علي المانسترلي، رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة، إن فوز مصر بتنظيم بطولة الأمم الأفريقية فرصة قوية لتنشيط السياحة إلى مصر خاصة السياحة الأفريقية التي تتميز بأسواقها الواعدة، وتعتبر بمثابة رسالة قوية للعالم بأمن واستقرار مصر.

وأكد المانسترلي، في بيان اليوم، أن جميع الفنادق السياحية المصرية مستعدة وجاهزة لاستقبال المشجعين من مختلف الدول الشقيقة بالقارة الأفريقية وغير الأفريقية، موضحا أن البنية التحتية للمدن المصرية وخصوصا الإسكندرية جاهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة الوافدة لمصر لمتابعة البطولة.

وأضاف المانسترلي، أن تنظيم بطولة أمم أفريقيا في مصر سيكون له دور كبير في تنشيط السياحة بشكل عام والرياضة بشكل خاص وسيفتح المجال لتنظيم وإقامة البطولات الرياضية المختلفة على أرض مصر.

وأوضح أن أنظار العالم كلها ستتجه إلى القاهرة والمدن التي تقام عليها مباريات البطولة بمحافظات مصر مما سيسلط الضوء أيضا على المعالم السياحية المختلفة وستحدث البطولة حالة من الرواج السياحي والتجاري والاقتصادي بشكل عام، مطالبا بإعداد دراسات حول احتياجات الاشقاء الأفارقة حسب مواطني كل دولة سواء من مأكل أو ملبس أو هدايا تذكارية أو نوعية السياحة التي يرغب في تنفيذها خلال الفترة التي يقيم فيها بمصر.

وحول ما يتعلق بوجود محافظة الإسكندرية ضمن المحافظات التي سيقام على أرضها مباريات ضمن بطولة الأمم الافريقية، أكد المانسترلي أن هذا سيكون له دور كبير في تسليط الضوء على الإسكندرية ومعالمها السياحية المتنوعة وشواطئها الفريدة من نوعها، مؤكدا أن تنظيم البطولة في مصر هو أفضل دعاية سياحية لمصر في العالم كله خاصة أن أنظار العالم ووسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها ستتجه الى مصر في توقيت تنظيم البطولة.

وأكد المانسترلي، أن الإسكندرية تضم حوالي 4800 غرفة فندقية ما بين فئة خمس نجوم و4 و3 نجوم ومن المستهدف بعد عمليات التطوير ناحية مطار برج العرب أن تزداد الغرف الفندقية إلى 10 آلاف غرفة بشكل عام منها 5 آلاف في برج العرب فقط.