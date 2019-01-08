"المصري" والمشاط" يبحثان برنامج تحفيز الطيران "2018 - 2020"

كتب ـ يوسف عفيفي:

استقبل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الوزارتين؛ لمناقشة العديد من الملفات المشتركة ومن أهمها نتائج أعمال برنامج تحفيز الطيران 2018/ 2020 والذي تم تطبيقه منذ شهر نوفمبر الماضي.

وحسب بيان الثلاثاء، استعرض الوزيران خلال اللقاء، المؤشرات الأولية للبرنامج والتي تؤكد أن البرنامج له أثر إيجابيا على ارتفاع معدلات الحركة السياحية حيث تشير الأرقام إلى أنه تم تسيير عدد 1374 رحلة جوية لنقل 250 ألف مسافر خلال الثلاث أسابيع الأولى من بداية البرنامج.

كما ناقش الجانبان، أوجه التعاون المشترك بين قطاعي الطيران المدني والسياحة والجهود المتواصلة لتشجيع السياحة الوافدة إلى مصر.

وأعرب وزير الطيران، عن تقديره لوزيرة السياحة، على دعمها الكامل لبرنامج تحفيز الطيران الذى يتم تحت إشراف سيادتها، والتعاون المثمر والمجهودات المشتركة بين وزارتي الطيران والسياحة حيث تم اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتحويل برامج تحفيز الطيران إلى واقع عملي محققا أرقاما مرضية جداً في ظل أولوية الحكومة المصرية في استعادة حركة السياحية الوافدة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للفريق يونس المصري، على التعاون القائم بين الجهات الفنية التابعة للوزارة ممثلة في سلطة الطيران المدني وشركة مصرللطيران والشركة المصرية للمطارات وفريق العمل التابع لوزارة السياحة من أجل دعم برنامج تحفيز الطيران حيث جاءت النتائج مبشرة وتحقق الأهداف المرجوة منها بشكل كبير.

وأشادت الوزيرة، بقرار وزارة الطيران المدني بالبدء في تشغيل رحلات داخلية للشركة الوطنية مصر للطيران من وإلى مطار سفنكس الدولي إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان خلال شهر يناير الحالي الذى يواكب إجازة منتصف العام الدراسي، مشيرة إلى أن موقع المطار سيساهم في تشجيع رحلات اليوم الواحد وخاصة لقربه من المناطق السياحية والأثرية.