توقيع اتفاقية تعاون بين المركز الإقليمي للطاقة المتجددة و"المصرية لنقل الكهرباء"

كتب - حاتم أبوالنور:

وقع الدكتور أحمد بدر، الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اتفاقية تعاون بشأن إدارة وتنفيذ برنامج الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح (رصد الطيور المهاجرة وغلق توربينات الرياح عند الطلب)، التابعة لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح لمستثمري القطاع الخاص بمنطقة خليج السويس وجبل الزيت.

حضر التوقيع محمد محمود السيسى العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد عبد الكريم العضو المتفرغ لشئون الدراسات، المهندسة لمياء يوسف، رئيس قطاعات الدراسات والمشروعات، والمهندسة إيمان رشاد، رئيس قطاع مشروعات القطاع الخاص، والمهندس أحمد خليل الخبير في الشؤون البيئية بالمركز.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار عمل تنسيقي وتنفيذي لحماية الطيور الحوامة المهاجرة خاصة، والتنوع البيولوجي والبيئة عامةً، والإدارة الفعالة لتوربينات محطات طاقة الرياح لمستثمري القطاع الخاص بمنطقة خليج السويس، حيث تعد تلك المنطقة من المناطق الهامة لمسارات هجرة الطيور على مستوى العالم.

وسينفذ المركز سلسلة من الأنشطة العملية لتحقيق الاشتراطات البيئية المطلوبة من المستثمرين، وفقاً للمعايير المحلية والدولية، وتذليل كل العقبات والصعوبات التي يمكن أن تقف أمام المستثمرين بالاستثمار في طاقة الرياح بجمهورية مصر العربية.

ويهدف البرنامج إلى حماية الطيور المهاجرة الحوامة وزيادة الانتاجية الكهربائية من محطات طاقة الرياح، حيث أثبتت الدراسات المتخصصة احتمالية حدوث انعكاسات هامة ومؤثرة على الطيور المهاجرة خاصة وأن خليج السويس يقع على أحد الممرات الهامة عالمياً للطيور المهاجرة. كذلك، يسهم المشروع في تنفيذ قرارات مصر الدولية وفيما يتسق بالقرارات العالمية التي تم الوصول إليها في مؤتمرات المناخ بباريس.