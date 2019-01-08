نقيب الصحفيين: طالبنا بتعديل بعض المواد وخفض الغرامات في "لائحة الجزاءات"

كتب- مصطفى علي:

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن المجلس ناقش اليوم الثلاثاء، مشروع لائحة الجزاءات الذي أعدته لجنة الشكاوى بالمحلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإبداء ملاحظاته عليها وإرسالها صباح غد الأربعاء.

وأوضح نقيب الصحفيين عقب الاجتماع في تصريحات صحفية: "هناك ألفاظ مطاطية في بعض المواد طالبنا بتعديلها، وهناك مواد تم الموافقة عليها".

وأكد النقيب أن ملاحظات مجلس النقابة جاءت بالإجماع، مضيفا "نتمني أن يأخذها المجلس الأعلى في عين الاعتبار وهدفنا مع المجلس الأعلى للإعلام حرية الصحافة".

وأشار سلامة إلى أن مجلس النقابة طالب بتعديل بعد المواد مثل خفض الغرامات المالية لـ 100 ألف جنيه بحسب القانون.

وحول مواد حجب المواقع علق النقيب: "مواد الحجب كلٌ حسب حالته، كما طالبنا بتغليظ العقوبات في حالة ظهور مدعين ومنتحلي الصفة".