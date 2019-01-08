القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية قرب السلوم

كتب - محمد سامي:

أعلنت القوات البحرية نجاح إحدى وحداتها في إحباط محاولة هجرة غير شرعية في اتجاه السواحل المصرية قرب السلوم بعد اكتشاف عائمة سريعة قادمة من الجانب الليبي تحمل عددا من الأفراد، في إطار تنفيذ مهامها في تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والانقاذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال المتحدث العسكري في بيان اليوم، إنه على الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بالتعامل مع المركب وتم دفع وحدة بحرية سريعة لمطاردة العائمة والقبض عليها حيث وجد على متنها 29 فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية وتم اقتيادهم لمرسى السلوم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.