"التعليم العالي" تكشف تفاصيل انفجار غرفة التعقيم بالمستشفى الجامعي بالمنصورة

كتب- محمد قاسم:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، تقريرًا قدمه الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، حول واقعة انفجار بغرفة التعقيم المركزية بالمبنى الرئيسي بالمستشفى الجامعي مما أسفر عن إصابة 5 من العاملين والفنيين بحالات إغماءات وحروق.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي، أن السبب في الانفجار يرجع لتعطل الثرموستات الخاصة بغلاية وحدة التعقيم المركزية المتواجدة بالدور الأرضي بالمستشفى، مما أدى إلى حدوث انفجار داخل الغلاية وتسرب البخار من داخلها، وعمل جهاز الإطفاء الذاتي الذي يعمل أتوماتيكيا إلى فصل التيار الكهربي أوتوماتيكيا، وبالتالي فصل الكهرباء عن بعض الأجهزة بالعمليات.

وأضاف التقرير أن مرضى العناية المركزة الجراحية نقلت من المبني الرئيسي إلى العناية المركزة بمبنى الحالات الحرجة، وتشغيل غرف العمليات بالمبنى الرئيسي بكامل طاقتها بعد اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية وتشغيل الكهرباء بجناح العمليات، وكذا تشغيل التيار الكهربائي بجناح العمليات.

ولفت التقرير إلى أن لجنة من كلية الهندسة شُكلت لحصر التلفيات وإعداد تقرير بأسباب الحادث وسلامة الهيكل الإنشائي للمبنى.

وأشار تقرير رئيس الجامعة، إلى خروج أربع حالات من المصابين من مستشفى الطوارىء حالتهم مستقرة، وأما المصاب الخامس فقد تم إجراء جراحة عاجلة له، وحالته مستقرة حاليًا.