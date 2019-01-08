انقلاب سيارة بمهبط مطار القاهرة وإصابة السائق وموظف

كتب- طه عبيد:

أصيب سائق وموظف داخل مهبط مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة السرعة ولسوء الاحوال الجوية، وتم إنقاذهما وعمل الإسعافات الاولية لهما ونقلهما غلى المستشفي لاستكمال العلاج.

تلقى إسعاف مطار القاهرة الدولي برئاسة محمود غنيم، إشارة من عمليات المهبط، تطلب سيارة إسعاف وطاقم طبي خلف منطقة الهناجر داخل أرض المهبط، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل تابعة لإحدي شركات المقاولات العاملة داخل بالمطار، وقام طبيب الحجر الصحي بالكشف على السائق خالد. أ (25 عاما) وحسن .م (35 عاما) موظف.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، بنقل المصابين إلى المستشفي لاستكمال العلاج.