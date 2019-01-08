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    مصدر يوضح مصير مشتركي beIN sport بعد توقف خدماتها في مصر

    04:39 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    مصدر يوضح مصير مشتركي beIN sport بعد توقف خدماتها في مصر

    أرشيفية

    كتب- محمد عمارة:

    كشف مصدر مطلع، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، عن مصير مشتركي خدمة beIN sport في مصر بعد توقف خدماتها.

    وقال المصدر: "سيتم تعويض المشتركين ماديا عن المدة المتبقية، أو إضافة المدة المتبقية للمشترك حال توقيع العقد الجديد مع مقدم الخدمة".

    وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن أسفها لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE.

    ونشرت مجموعة قنوات بي إن سبورت بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر جاء فيه: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة".​

    bein sport القنوات الفضائية CNE قنوات بي إن سبورت تويتر

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