معلومات جديدة عن توقف بث bein sport.. ومصدر: "قناة مصرية قد تنقل كأس الأمم"

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر مطلع، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الخلاف بين شبكة قنوات bein sport والشركة المصرية للقنوات الفضائية cne، يرجع لانتهاء العقد المبرم بينهما مطلع العام الجاري.

وأضاف المصدر المطلع: "مدة العقد المنتهي كانت 3 سنوات ابتداءً من 2016، وشبكة bein sport لا تستطيع تقديم خدماتها إلا بتوقيع عقد جديد مع الشركة".

وتابع: "قد تلجأ أي قناة مصرية لشراء حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتي فازت بتنظيمها مصر صباح اليوم، بداعي أن الخدمة ليست متاحة على شبكة bein sport، لكن لا يمكن منع الشبكة من تغطية أحداث البطولة ونقلها للدول الأفريقية الأخرى".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "اجتماعات جارية الآن داخل الشركة المصرية لبحث الأمر، ومن المتوقع إصدار بيان توضيحي فور انتهاء الاجتماع".

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن أسفها لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE.

ونشرت مجموعة قنوات بي إن سبورت بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر جاء فيه: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة".

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