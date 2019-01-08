"برودة وأمطار".. الأرصاد تعلن طقس 48 ساعة مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدًا الأربعاء طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة مائل للبرودة على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية: يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على البحين ما يسبب اضطراب الملاحة البحرية.

وأضاف عبدالعال، أن يوم الخميس سيشهد استمرار الطقس البارد يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت دراجات الحرارة على النحو التالي:

الأربعاء:

القاهرة 15 8

السواحل الشمالية والغربية 15 7

السواحل الشمالية والشرقية 16 9

جنوب سيناء 18 12

جنوب الصعيد 19 9

الخميس:

القاهرة 16 8

السواحل الشمالية والغربية 16 7

السواحل الشمالية والشرقية 16 9

جنوب سيناء 21 12

جنوب الصعيد 21 9

رجاء استخدام نفس الصور ف الرابط التالي: