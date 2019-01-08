لتسجيل الرسائل والبحوث.. المحرصاوي يفتتح مركز المعلومات بكلية الدراسات العليا بالأزهر

كتب – محمود مصطفى:

افتتح الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، مشروع مركز معلومات قاعدة بيانات الرسائل والبحوث العلمية الذي تم إنشاؤه لأول مرة، بكلية الدراسات العليا بمدينة نصر.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إن الهدف من إنشاء المركز وضع قاعدة بيانات تفصيلية للرسائل العلمية بالجامعة، علاوة علي وجود قاعدة بيانات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وإتاحة النتاج العلمي للجامعة من كتب وبحوث علي شبكة المعلومات وموقع الجامعة باللغتين العربية والانجليزية.

وأضاف المحرصاوي أن الأساليب الحديثة من خلال الإنترنت تساعد الباحثين في الحصول على المعلومة دون عناء بما يثري منظومة البحث العلمي والتبادل بين الجامعات المختلفة، مشيرا الي أن هذا الجهد يعد ثمرة جهد متواصل بين قطاعات الجامعة، للعمل على تطوير وتنمية تكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية لتطوير دورات العمل المختلفة وإتاحة الخدمات للباحثين من خلال قنوات متعددة، وميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على تلك الخدمات لتقليل الزمن اللازم للحصول عليها، فضلا عن الربط بين الإدارات المختلفة بما يتيح بيانات ومعلومات دقيقة

وقال إن جامعة الأزهر تعمل على مواصلة جهودها الملموسة لتطوير التعليم الجامعى، سواء فيما يتعلق باستحداث أنظمة التعليم الإلكتروني لمواكبة التطور التكنولوجي، وتحقيق معايير الجودة العالمية، ما أهلها لتصدر التصنيف الإفريقى للجامعات، واحتلالها مراكز متقدمة فى عدد من التصنيفات الدولية، أو ما يتعلق بتطوير النظام الإداري وميكنة أعمال الامتحانات والكنترولات، بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء.

وشدد على أن البرنامج يأتي ضمن خطة الجامعة لمواكبة التطور التكنولوجي و التحول إلى نظام الجامعة الذكية، من خلال تدشين عدد من البرامج الإلكترونية داخل القطاعات المختلفة، والتي تشمل إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الرسائل العلمية المسجلة بمختلف التخصصات بحيث تتم إتاحتها على الإنترنت تيسيرًا على الباحثين عند الحصول على براءة موضوعات رسائلهم العلمية ( ماجستير – دكتوراه ) في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بحرى بطنطا ، وقبلى بأسيوط.

حضر الافتتاح، الدكتور الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد حسني رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور يوسف عامر نائب شئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق سلمان نائب الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا.