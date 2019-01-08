القاهرة تستضيف اجتماع "خطة كورسيا" عن انبعاثات الرحلات الدولية

كتب- طه عبيد:

أعلنت المنظمة العربية للطيران المدني، أن مدينة القاهرة، تستضيف ورشة عمل حول "خطة كورسيا"، أبريل المقبل، بعد اعتماد المجلس الرئاسي لمنظمة "الإيكاو" القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بالخطة، للتعويض عن انبعاثات الرحلات الدولية.

تهدف ورشة "خطة كورسيا"، التي تدخل في إطار بناء القدرات، إلى إبراز الأهداف، والقواعد والتوصيات الدولية وأدوات تنفيذ خطة التعويض عن انبعاثات الغازات خلال الرحلات الدولية، وتمكن المشاركين من التعرف على الجداول الزمنية لتنفيذ الخطة، وأدوات تكييف الإطارات التنظيمية الوطنية فيما يخص خطة "كورسيا"، وكذا التعرف على مجال الرصد و الإبلاغ والتحقق (MRV).

جدير بالذكر أن المجلس الرئاسي لمنظمة الإيكاو، اعتمد نهاية العام الماضي، القواعد والتوصيات الدولية لتعزيز إطار خطة "كورسيا" للتعويض عن انبعاثات الرحلات الدولية ، وأعلنت المنظمة عن مبادرة جديدة لبناء القدرات (ACT CORSIA) وذلك أثناء حلقة دراسية حول الخطة كورسيا نُظّمت في مقر الإيكاو بمونتريـــــال.

​