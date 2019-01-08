  • عاجل:بي إن سبورت تُعلن توقف خدماتها في مصر (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    زيارات للكنائس وتوزيع هدايا.. جولات "مستقبل وطن" بالمحافظات لتهنئة الأقباط

    02:45 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    زيارات للكنائس وتوزيع هدايا.. جولات "مستقبل وطن" بالمحافظات لتهنئة الأقباط

    مهندش أشرف رشاد

    كتب- أسامة عبدالكريم: 

    قال بيان صادر عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب أنشطته بالمحافظات فى إطار فاعلياته المستمرة لخدمة المواطنين والتلاحم مع قضايا ومشاكل الشارع المصري وتخفيف العبء عن المواطن البسيط.

    نظم مستقبل وطن بالقاهرة، زيارات لبعض الكنائس والمطرانيات بمناطق بولاق أبوالعلا والأزبكية والزمالك والمقطم شبرا والمعادي والسلام والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وتوزيع الهدايا، بمشاركة أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية.

    كما نظم الحزب بالإسكندرية، زيارة لعدد من الكنائس، منها (الملاك ميخائيل، الأنبا بولا بمحرم بك، والقديسة مارينا، والعذراء بسبورتنج، والأنبا تكلا بالإبراهيمية، مارى مينا ببرج العرب – المرقسية بالعطارين – القديسين بالمنتزة _ مكسيموس بالمندرة والملاك بكفر عبدة ومكسميوس بالعصافرة، والأنبا بخ) وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

    وزار مستقبل وطن، بمحافظات "الدقهلية والمنوفية والسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وسوهاج" الكنائس والمطرانيات، لتقديم التهنئة بالأعياد، بجانب توزيع الورود والهدايا على المصليين.

    ونظم الحزب بالوادى قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقري مركز الفرافرة. 

    فيما أقام مستقبل وطن، منافذ متحركة بصفة مستمرة لمدة شهر لبيع الدواجن واللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقري محافظة أسيوط.

    الكنائس حزب مستقبل وطن أشرف رشاد الشارع المصري

    الخبر التالى:

    "رياضة النواب": استضافة أمم إفريقيا 2019 رسالة فخر للمصريين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان