زيارات للكنائس وتوزيع هدايا.. جولات "مستقبل وطن" بالمحافظات لتهنئة الأقباط

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال بيان صادر عن حزب مستقبل وطن، إن الحزب أنشطته بالمحافظات فى إطار فاعلياته المستمرة لخدمة المواطنين والتلاحم مع قضايا ومشاكل الشارع المصري وتخفيف العبء عن المواطن البسيط.

نظم مستقبل وطن بالقاهرة، زيارات لبعض الكنائس والمطرانيات بمناطق بولاق أبوالعلا والأزبكية والزمالك والمقطم شبرا والمعادي والسلام والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وتوزيع الهدايا، بمشاركة أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية.

كما نظم الحزب بالإسكندرية، زيارة لعدد من الكنائس، منها (الملاك ميخائيل، الأنبا بولا بمحرم بك، والقديسة مارينا، والعذراء بسبورتنج، والأنبا تكلا بالإبراهيمية، مارى مينا ببرج العرب – المرقسية بالعطارين – القديسين بالمنتزة _ مكسيموس بالمندرة والملاك بكفر عبدة ومكسميوس بالعصافرة، والأنبا بخ) وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وزار مستقبل وطن، بمحافظات "الدقهلية والمنوفية والسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وسوهاج" الكنائس والمطرانيات، لتقديم التهنئة بالأعياد، بجانب توزيع الورود والهدايا على المصليين.

ونظم الحزب بالوادى قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بقري مركز الفرافرة.

فيما أقام مستقبل وطن، منافذ متحركة بصفة مستمرة لمدة شهر لبيع الدواجن واللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقري محافظة أسيوط.