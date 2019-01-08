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    بعد الفوز بالتنظيم.. رئيس "on sport" يوضّح موقف بث مباريات أمم أفريقيا

    02:32 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    بعد الفوز بالتنظيم.. رئيس "on sport" يوضّح موقف بث مباريات أمم أفريقيا

    قنوات أون سبورت

    كتب- مصطفى علي:

    علق أيمن سالم، رئيس قنوات أون سبورت، على إمكانية تحرك القناة للحصول على حقوق بث بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أعلن الاتحاد الأفريقي فوز مصر بتنظيمها الصيف المقبل، أو أيّ من الحقوق الخاصة بها.

    وقال سالم في تصريح مقتضب لـ"مصراوي": "سنفعل كل ما في وسعنا لإرضاء المشاهد المصري خلال البطولة"، رافضًا التعقيب في الوقت الحالي على إمكانية طلب القناة حقوق بث مباريات البطولة أو مباريات المنتخب المصري فيها.

    كان الكاف عقد اجتماعًا للمكتب التنفيذي اليوم الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار، وأعلن فوز مصر بشرف تنظيم أمم أفريقيا 2019 على حساب جنوب أفريقيا.​

    قنوات أون سبورت بث مباريات أمم أفريقيا الاتحاد الأفريقي ON Sport كأس الأمم الأفريقية

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