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    الزراعة: "عبدالمحسن" مديرا لمعهد الاقتصاد الزراعي.. و"عبدالحافظ" للإدارة المركزية للتعاون

    02:16 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    الزراعة: "عبدالمحسن" مديرا لمعهد الاقتصاد الزراعي.. و"عبدالحافظ" للإدارة المركزية للتعاون

    الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة

    كتب- أحمد مسعد :

    كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علي عبدالمحسن علي، رئيس بحوث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي للعمل مديراً لذات المعهد، وذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 55 لسنة 2019.

    وأصدر وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2019 بتكليف الدكتورمحمد عبدالحافظ عبدالمطلب – رئيس بحوث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي للعمل رئيساً للإدارة المركزية للتعاون الزراعي بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك بالإضافة لعمله.​

    عز الدين أبوستيت معهد الاقتصاد الزراعي علي عبدالمحسن علي

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