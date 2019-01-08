برلماني: وزيرة الصحة نجحت بامتياز فى تنفيذ 100 مليون صحة

كتب- أحمد علي:

وجه الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمجلس النواب التحية والتقدير للدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد قيام الوزارة بوضع فرق طبية للكشف المبكر عن فيرس سي والأمراض غير المعدية ضمن مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة، بـ36 منفذ وميناء بري وبحري وجوي لتقديم خدمات الفحص للمترددين والموظفين والمسافرين بالمجان.

وقال حساسين، فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن هذا التوجه من الدكتورة هالة زايد يؤكد نجاحها بامتياز فى تنفيذ المبادرة التاريخية وغير المسبوقة للرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة.

تجدر الإشارة إلى إن وزارة الصحة كانت قد أطلقت المرحلتين الأولى والثانية ضمن مبادرة الرئيس 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيرس سي والأمراض غير المعدية فى 20 محافظة حتى الآن.​