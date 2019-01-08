برلماني يطالب بتطبيق الطوارئ على مروجي الشائعات

كتب- أحمد علي:

طالب النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواجهة الشائعات التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة. وأكد في بيان، ان الشائعات الخطيرة التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية فيها خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري خاصة الأمن الاقتصادي.

وقال الحناوي، فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب على الحكومة القيام بتكذيب ونفي الشائعات من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فقط بل عليها الإسراع فى تطبيق حالة الطوارئ ضد كل من يقومون ببث هذه السموم والشائعات، موضحا أن مسلسل بث السموم والإشاعات والأكاذيب سيستمر طالما لم يتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مروجي هذه الإشاعات.​