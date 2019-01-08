انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة رغم إغلاق البوغاز

كتب- أحمد نجيب:

استمر غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث وصلت سرعة الرياح وارتفاع الأموج إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

أكد اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، في بيان، على استمرار أعمال الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل طبيعي، رغم غلق البوغاز، ووجه عطية الإدارات المعنية بتوخي الحذر أثناء عمليات الشحن والتفريغ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.​