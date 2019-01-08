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    التعليم العالي: فتح باب التقدم لمنح البكالوريوس والدكتوراه من أذربيجان

    11:50 ص الثلاثاء 08 يناير 2019
    التعليم العالي: فتح باب التقدم لمنح البكالوريوس والدكتوراه من أذربيجان

    الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

    كتبت- داليا شبل:

    تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور كاميليا صبحى، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الأذربيجانية، واليابان.

    وحسب بان وزارة التعليم العالي، أشار التقرير إلى إعلان أذربيجان عن فتح باب التقدم لمنح للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للدراسة بالجامعات الآذرية للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وكذا دبلوم الصحة العامة خلال العام الجامعي 2019/2020.

    وتابعت التعليم العالي: على أن يكون آخر موعد للتقدم للمنح هو 20 يناير الجاري، على أن تشمل المنحة مصاريف الدراسة وتذاكر الطيران(مرة واحدة سنوياً)، وبدل شهري (يغطى الإقامة والإعاشة والخدمات العامة)، فضلاً عن التكفل بالتأمين الصحي ومصاريف تأشيرة الإقامة ومصاريف التسجيل بالجامعة، وللتعرف على شروط التقدم والتفاصيل يمكن الاطلاع على المواقع الإلكترونية الآتية: http://www.mladiinfo.eu/…/scholarship-citizens-oic-nam-cou…/

    http://mfa.gov.az/…/fi…/Call%20for%20Application-%202019.pdf

    وأضافت التعليم العالي: ومن ناحية أخرى أعلنت الحكومة اليابانية بالقاهرة عن فتح باب التقدم لعدد من المنح لدراسة اللغة اليابانية لعام 2019، وذلك للطلبة المصريين الذين يدرسون في أقسام اللغة اليابانية في الجامعات المختلفة.

    وأشارت إلى أن آخر موعد للتقدم هو 14 فبراير القادم، ولمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الإلكترونى الآتى:

    o https://www.studyjapan.go.jp/…/2_2019JapaneseStudies_Guidel

    خالد عبدالغفار وزارة التعليم العالي كاميليا صبحى المنح التعليمية أذربيجان اليابان

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