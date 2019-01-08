القوى العاملة: تحويل 9 ملايين جنيه رواتب تقاعدية لمصريين عملوا بالأردن

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تحويل رواتب ومستحقات تقاعدية مستحقة لأصحابها بلغت 539 ألفا و650 دولارا، أي ما يوازي 9 ملايين و681 ألفا و321 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بعمان، أشار فيه المستشار العمالى بالسفارة أشرف الحرايري إلى أن إجمالي عدد التصاريح المجددة لمصريين خلال شهر ديسمبر الماضي وفقا للتقرير، بلغ 14 ألفا و432 تصريحا، تتمثل فى طلبات الاستقدام الصادرة للحاسب الآلي بالوزارة، فضلا عن توثيق 25 عقدا في مجالات الزراعة والصيد والتشييد والبناء، بالإضافة إلى التصديق على 35 عقد عمل لأغراض حفظ الوظيفة بمصر.

وأضاف أن المكتب تلقى 19 شكوى من العمال المصريين، حل منها 7 شكاوى، وإحالة شكوتين إلى وزارة العمل الأردنية، وشكوى أحيلت للقضاء، ومازالت 9 شكاوى قيد البحث والدراسة.

كما قام المكتب باستقبال 476 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 300 استفسار قانوني، واستيفاء أوراق 91 شهادة مستثمر، و5 معاملات متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 7 معاملات خاصة بوزارتي القوى العاملة والهجرة والمصريين في الخارج، و37 معاملة خاصة بالسفارة، وحل 5 شكاوى لطرفي العملية الإنتاجية، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات.​