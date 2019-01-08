"الإسكان": انتهاء تنفيذ آخر 4 عمارات بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالعبور- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ آخر 4 عمارات (96 وحدة سكنية)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، وهي جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، في بيان، تم الانتهاء من العمارات أرقام (18 – 20 – 28 – 29)، كود (111)، بموقع (1)، وتم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 4 أيام عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وأضاف عمران، في بيان له اليوم، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.